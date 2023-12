Governo de SP libera R$ 16,7 milhões para cidades turísticas da região

O Governo de São Paulo autorizou a assinatura de 211 novos convênios com municípios turísticos para obras de infraestrutura. Os investimentos somam R$ 335 milhões e vão beneficiar 182 cidades em diversas regiões administrativas de São Paulo.

Região de Rio Preto

A região de São José do Rio Preto assinou na última quinta-feira (21) 22 novos convênios e receberá investimentos de R$ 16,7 milhões.

Serão contemplados os municípios: Adolfo, Cardoso, Ibirá, Icém, Indiaporã, Jales, Mendonça, Mira Estrela, Novo Horizonte, Ouroeste, Palmeira D’Oeste, Paulo de Faria, Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa Albertina, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Ubarana, Uchôa e Votuporanga.

A solenidade reuniu o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, autoridades estaduais, deputados, prefeitos, vereadores e gestores municipais do setor.

Turismo

Ao longo de 2023, o Governo de São Paulo inaugurou 110 obras voltadas ao turismo: uma média de nove obras entregues por mês, a maior parte delas em municípios do interior. Na região de São José do Rio Preto, as obras inauguradas este ano em Mira Estrela, Novo Horizonte, Jales, Ibirá, Votuporanga e Adolfo somaram R$ 3,8 milhões.

“A parceria do Governo do Estado com as prefeituras está dando muitos resultados. Estamos celebrando convênios que vão ser investidos no turismo e a beleza de São Paulo é essa: temos turismo de compras, de negócios, ecoturismo, turismo de rodeio, agrícola, religioso e também ferroviário. Temos gestores comprometidos que perceberam a potência do turismo para gerar oportunidades e atrair investimentos”, afirmou Tarcísio em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.

Os recursos serão repassados pela Secretaria de Turismo e Viagens, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur).

“São recursos que levam desenvolvimento a municípios de enorme vocação turística, geram novos fluxos de visitantes e criam oportunidades de trabalho e renda para a população local”, disse o secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena.

Setor

Com apoio do Governo do Estado, o desempenho do segmento em todo o território paulista deve registrar o melhor desempenho dos últimos cinco anos. A estimativa é de que a economia do setor cresça 6,9% e atinja os R$ 289,5 bilhões, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens de SP, alcançando a marca de 9,3% do PIB paulista. Este ano, foram criados 59 mil novos postos de trabalho relacionados ao turismo no estado.