Inmet prevê risco de ventos intensos e até de queda de granizo

Na tarde desta sexta-feira, 11, o meteorologista Thiago Ferreira, do Centro de Meteorologia de Bauru, do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), identificou tempestade nas cidades de Araçatuba e Birigui, mas que rumavam para regiões opostas a Rio Preto.

O especialista atribui as fortes chuvas ao verão, estação mais quente do ano. Ele também chamou a atenção para uma intensa massa de ar frio vinda do Mato Grosso do Sul e se aproximando do Noroeste Paulista, o que pode gerar temporais.