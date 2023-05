Após ação rápida do SAMU e Bombeiros, recém-nascida é salva em Votuporanga

BEBÊ DE APENAS 15 DIAS DE VIDA SE ENGASGA COM LEITE MATERNO E NUM ESFORÇO CONJUNTO DOS BOMBEIROS E SAMU DE VOTUPORANGA SALVA A VIDA DA RECÉM-NASCIDA.

Médico atendente do SAMU orientou os pais pelo telefone sobre o procedimento de desobstrução das vias aéreas da bebê, até a chegada das viaturas de resgate.

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira, na rua Marcelino Pires Bueno – bairro Pozzobon em Votuporanga e a criança passa bem, após ser levada por equipe médica do SAMU ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews no local do fato, a recém-nascida estava se amamentando quando se engasgou com o leite e, apesar do grande susto, o pai da criança acionou rapidamente a equipe do SAMU e médico plantonista o orientou como proceder na chamada

“manobra de Heimlich”. De acordo com o sargento Teixeira – do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, a ação rápida do pai da bebê e a chegada em minutos das equipes dos bombeiros e do SAMU, salvou a vida da pequena criança de apenas 15 dias de vida.

Parabéns, aos envolvidos.

