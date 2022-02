Prefeitura realiza reunião com entidades para anúncio de aumento de repasse

Aumento passará de 3% para 5% às entidades do terceiro setor em comparação com o valor repassado em 2021

O prefeito Jorge Seba, acompanhado da secretária de Assistência Social, Meire Azevedo, reuniu-se na última semana com as entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Na ocasião, Seba anunciou o aumento de 3% para 5% de reajuste no repasse municipal às entidades em comparação com o valor repassado em 2021, além de capacitação para utilização da plataforma Flowdocs e demais orientações.

O recurso municipal destinado às entidades, segundo o prefeito Jorge Seba, será utilizado para a execução dos projetos durante o ano de 2022. “Sabemos o quanto essas instituições são parceiras do Poder Público no atendimento das famílias mais vulneráveis. Durante a pandemia, por exemplo, essas entidades somaram muitas ações com a Prefeitura para fazer chegar inúmeros benefícios à nossa população mais carente. Temos gratidão eterna a todas elas e sabemos do trabalho sério que cada uma desenvolve”, disse o prefeito.

Ao final da reunião, a secretária Meire Azevedo agradeceu a participação de todos juntamente com o prefeito Jorge Seba. “Sabemos que as entidades passam por momentos complicados, especialmente na parte financeira. A Prefeitura mostra mais uma vez o comprometimento com o bem-estar da comunidade”, disse ela.