Médicos retiraram tumor da cabeça da paciente sem comprometer movimentos de braços e mãos

Uma paciente de 52 anos foi mantida acordada enquanto médicos retiravam um tumor de seu cérebro em um hospital particular de Rio Preto. O procedimento médico de última geração teve objetivo de evitar sequelas motoras da mulher.

A operação foi realizada pelo neurocirurgião oncológico Ricardo Caramanti, do Austa Hospital, acompanhado pelo médico neurofisiologista Matheus Laurenti.

A cirurgia aconteceu no dia 28 de abril. A paciente, a advogada Sueli Vieira de Souza, recebeu alta médica na manhã desta quarta-feira, 4, após uma série de exames. Ela foi liberada para continuar o tratamento em casa, em Água Boa, estado do Mato Grosso.

“Foi muito tranquilo, porque tenho muita confiança no médico. Não tive nenhum problema. Não hesitei em nenhum momento. Escutei tudo, participei do que era necessário (durante a cirurgia). Estou tudo bem, com alta para ir para casa”, diz a paciente, que é especialista em direito previdenciário, casada e mãe de dois filhos.

Durante a cirurgia, Sueli mexeu as mãos e braços e descreveu figuras mostradas pelos médicos enquanto operavam o cérebro.