Bombeiros são homenageados na Câmara de Votuporanga após ocorrência de destaque

De iniciativa do vereador Valdecir Lio, Câmara Municipal de Votuporanga homenageia bombeiros por ação de salvamento de trabalhadores intoxicados em caixa d’água

A 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (05/06) foi marcada por uma justa homenagem com Voto de Congratulação à Corporação do Posto de Bombeiros de Votuporanga pelos relevantes serviços prestados à população, e recentemente, pelo êxito em uma ocorrência de intoxicação de dois trabalhadores em uma caixa d’água no dia 18 de maio.

A iniciativa da homenagem partiu do vereador Valdecir Gomes Lio.

“No dia 18 de maio, as equipes de Salvamento e Resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga atenderam a uma ocorrência em que dois trabalhadores, que pintavam o interior de uma caixa d’água vazia, foram intoxicados pelos vapores das tintas e solventes, e desmaiaram asfixiados, no interior daquela estrutura. No local, os Bombeiros agiram rapidamente, ventilaram o ambiente e paramentados com equipamento de proteção respiratória adentraram naquele ambiente e resgataram os trabalhadores. Devido ao ambiente ser confinado e em desnível, foi necessário utilizar diversos sistemas de vantagem mecânica com cordas para içar os trabalhadores, tudo isso de maneira célere, técnica e eficiente, de modo que os trabalhadores foram socorridos com vida, sãos e salvos, pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU à Santa Casa”, justifica Lio no requerimento.

Ainda segundo o vereador, “a conduta operacional das equipes foi bastante elogiada, pelos componentes da USA/SAMU e pelas demais pessoas que presenciaram o atendimento no local, face a experiência, controle emocional e domínio das técnicas necessárias e imprescindíveis para o desfecho positivo da ocorrência.

Em virtude desse trabalho valoroso, e de tantos outros que, silenciosamente, o Corpo de Bombeiros realizam diuturnamente, esta casa de leis deve prestar-lhes merecida homenagem”, completou Lio.

Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de consignar em ata VOTO DE CONGRATULAÇÃO à CORPORAÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE VOTUPORANGA, e dos Policiais Militares: 1° SGT PM ROCHA, CB PM SQUIVE, CB PM FAVARO, CB PM EDUARDO, CB PM ADRIANO, CB PM JÚNIOR, CB PM VISCARDI PELLEGRINI E CB PM DIEGUES que contribuíram para o êxito da ação rápida na ocorrência de salvamento.