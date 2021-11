BOA NOTÍCIA: depois de nove dias internado, padre Silvio Roberto recebe alta hospitalar

Boa noticia a todos!

O querido padre Silvio Roberto dos Santos recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira, dia 16, em São José do Rio Preto.

Após nove dias internado, sendo cinco deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o pároco recebeu alta hospitalar e está se recuperando em sua casa em Rio Preto.

Padre Sílvio Roberto dos Santos, responsável pela paróquia Menino Jesus de Praga, em Rio Preto, foi internado no último domingo, 7, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base.

Segundo informações obtidas, ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HB para tratamento de uma infecção urinária com drogas para controle de pressão.

Em setembro, o religioso já havia sido hospitalizado para tratar desobstrução renal. Em agosto, o padre pediu afastamento da igreja para cuidar da saúde, com o retorno de um câncer.

Desde então os fiéis têm rezado pedindo pela recuperação do sacerdote.

Padre Sílvio havia anunciado em novembro do ano passado sua cura do câncer, diagnosticado no canal abaixo da próstata. Ele chegou a ficar hospitalizado na época, mas venceu a batalha.

Com informações de Arthur Pazin – diarioweb.com.br

MENSAGEM DO PADRE SILVIO:

Boa tarde amados

“Salmos, 70″

1.É em vós, Senhor, que procuro meu refúgio; que minha esperança não seja para sempre confundida. 2.Por vossa justiça, livrai-me, libertai-me; inclinai para mim vossos ouvidos e salvai-me. 3.Sede-me uma rocha protetora, uma cidadela forte para me abrigar: e vós me salvareis, porque sois meu rochedo e minha fortaleza. 4.Meu Deus, livrai-me das mãos do iníquo, das garras do inimigo e do opressor, 5.porque vós sois, ó meu Deus, minha esperança. Senhor, desde a juventude vós sois minha confiança. 6.Em vós eu me apoiei desde que nasci, desde o seio materno sois meu protetor; em vós eu sempre esperei.”

Depois de 9 dias internado: 5 deles na UTI, recebi alta do hospital hoje!

Tudo para honra e glória do Senhor!