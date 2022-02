Edição 2023: Oba Festival anuncia reabertura das vendas

O pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros no cartão ou boleto sem taxa de conveniência

O público que está de olho na edição do Oba Festival de 2023 já pode garantir seu passaporte a partir desta quinta-feira (17/2) em até 10x sem juros e sem taxa de conveniência. O maior carnaval do Estado de São Paulo retoma as vendas após um período de paralisação provocado pelo anúncio do adiamento da festa em 2022.

A edição de 15 anos será realizada de 18 a 21 de fevereiro de 2023 em São José do Rio Preto com Ivete Sangalo e Gusttavo Lima entre as atrações. Outros artistas devem ser confirmados nos próximos meses para apresentações em palco e trio elétrico no chamado Mundo Oba, que será montado no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”.

As opções de compra são facilitadas, com pagamento em até 10 vezes sem juros no cartão ou boleto, por tempo determinado. E na compra pela internet não existe taxa de conveniência, então é possível comprar de qualquer parte do país, sem acréscimos. O link de venda é o www.obafestival.com.br/compre Os valores e condições de pagamento se alteram com a aproximação da festa.

O famoso festival é 100% open bar e realizado durante quatro dias com 48 horas de música em três opções de compra para o folião, sendo pista (750,00) camarote (1.250,00) e camarote premium by Café de La Musique (1.800,00). A entrada é proibida para menores de 18 anos em qualquer um dos espaços. Os que já fizeram a compra no pacote de 2021 ou 2022 (edições adiadas) os acessos estão válidos, automaticamente, para 2023.

Na pista e camarote, o open bar traz cerveja, refrigerante, água, vodka, rum, caipirinha frozen e catuaba. No Café de La Musique, o open é de Whisky 12 anos, Vodka Premium, Energético TNT, Água de Coco, Rum, Gin Premium, Cerveja Premium, Refrigerante e Água. A pista traz duas horas por dia de churrasco; o camarote tem churrasco e também buffet finger food e no camarote premium é apresentado o buffet super exclusivo durante toda a festa. Acesse o site e conheça outras atrações referentes a cada espaço.

Oba Festival

O Oba Festival é um super evento que chegará à 15ª edição em 2023 (18/02 a 21/02) numa megaestrutura montada no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” em São José do Rio Preto, há 440 km da capital.

O Oba Festival é o maior carnaval do Estado de São Paulo, realizado em um espaço indoor gigantesco, chamado Mundo Oba, que possui infraestrutura completa para receber milhares de foliões vindos dos quatro cantos do Brasil e do exterior. A galera se encontra em diferentes ambientes, sendo pista, camarote Oba e camarote Premium By Café de La Musique.

Quem compra o passaporte para o Oba tem direito a quatro dias de festa em mais de 48 horas de música para todos os gostos, atendimento VIP e os maiores shows do Brasil.

A festa começa no início da noite e segue até a madrugada com artistas nacionalmente conhecidos se revezando no palco e trio elétrico. Grandes nomes já passaram pelo nosso palco, como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Alok, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e muitos outros famosos da axé music e também da música eletrônica, funk e sertanejo.