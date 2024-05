Onda de calor termina e semana deve ser marcada por temperaturas mais amenas

Previsão é de chegada de nova e forte frente fria até sexta-feira (24)

A grande e forte massa de ar seco que atua ainda sobre o interior do país, inclusive na região, vai começar a perder cada vez mais força no decorrer desta semana, segundo os gráficos divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nos últimos dias, a passagem de uma frente fria, enfraqueceu a condição de bloqueio atmosférico nas áreas mais centrais do país, colaborando para a entrada de umidade e uma ligeira diminuição do calor entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados da Região Sul do país.

Ao longo desta semana, a alta pressão que ainda atua vai começar a se deslocar para alto mar, com isto, teremos a chegada de uma nova frente fria, trazendo mudanças já para o meio e final desta semana. Mesmo com a finalização do período, seguiremos com um começo de semana ainda quente e seco, mas agora com temperaturas máximas até dentro da normalidade, com o calor “oscilando”, no decorrer dos próximos dias.

A tendência é que a semana termine com a chegada de uma nova e forte frente fria, trazendo um ar polar mais abrangente, proporcionando o aumento nas condições de chuva entre a sexta-feira e o próximo final de semana, trazendo um alívio para as altas temperaturas.

Para segunda-feira (20), a previsão é que os termômetros variem entre 19°C e 33°C. O céu deve ter muitas nuvens durante o período da tarde e noite, mas sem previsão de chuva.

A terça (21) e quarta-feira (22) serão de bastante sol e poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre 20°C e 33°C.

Já na quinta-feira (23) a nebulosidade começa a aumentar, mas o calor ainda deve prevalecer, com temperaturas variando entre 20°C e 34°C.

A chuva deve chegar de forma leve na região, na sexta-feira (24), e diminuir um pouco a sensação de calor. A expectativa é de mínima de 18°C e máxima de 28°C.