Em fuga à moda antiga, 7 presos escapam de presídio na região

Sete presos fugiram do presídio de Mirandópolis, no interior de São Paulo, após serrarem as grades de uma janela na manhã do último domingo (19/5).

Segundo o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (SIFUSPESP), os presos estavam cumprindo pena no regime semiaberto da penitenciária I da cidade. Ainda de acordo com o grupo, quatro dos fugitivos são de Andradina e o restante se divide entre Itanhaém, São Paulo e Presidente Vanceslau.

Os suspeitos foram identificados como Abner Augusto Garcia Silva, Andrews Nunes Machado, Bruno Ferreira Mendes, Carlos Welton Brito Silvestre, Leonardo Ardenghi Da Costa, Leonidas Fernandes Da Silva e Lucas Matheus Ferreira De Oliveira. Eles continuam foragidos até o momento desta publicação.

Ainda de acordo com o sindicato, o presídio tem capacidade para 516 detentos e atualmente tem uma população de 778. O SIFUSPESP também afirma que o governo Tarcísio de Freitas e a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) colocam a sociedade em risco com o “sucateamento do quadro de pessoal e das instalações prisionais”.

O Metrópoles procurou a SAP, mas não obteve retorno até esta publicação. O espaço segue em aberto para manifestação.