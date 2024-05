Homem morre afogado na represa municipal de Rio Preto

Um homem faleceu na madrugada desta segunda-feira (20) após se afogar na Represa Municipal de São José do Rio Preto. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o homem foi socorrido por equipes de resgate e levado à UPA Tangará, mas não resistiu aos ferimentos. No momento do afogamento, ele vestia apenas uma bermuda e não portava documentos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. A Polícia Civil investiga as causas do afogamento.

Segundo caso em 2024

Este é o segundo caso de afogamento na Represa Municipal em 2024. Em fevereiro, outro homem, também não identificado, foi encontrado boiando na água após ser visto por moradores pedindo socorro.

Prevenção

A Prefeitura de São José do Rio Preto reforça que a natação é proibida na Represa Municipal. A área não possui salva-vidas e apresenta riscos para os banhistas.