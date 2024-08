Radares na Euclides da Cunha devem começar a operar em janeiro de 2025

Motoristas que circulam pelas rodovias paulistas, principalmente na região de Fernandópolis, Votuporanga e Jales, devem ficar atentos: a partir de janeiro de 2025, novos radares fixos começarão a monitorar a velocidade dos veículos.

Mais segurança nas estradas

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) anunciou a instalação de 649 novos radares em todo o estado de São Paulo, com o objetivo de aumentar a segurança nas rodovias e reduzir o número de acidentes. Na região, 34 radares serão instalados, sendo 14 deles na Rodovia Euclides da Cunha. As rodovias Percy Waldir Semeghini, Eliezer Montenegro Magalhães e Péricles Beline também receberão novos equipamentos.

Tecnologia moderna

Os novos radares são mais modernos e eficientes que os antigos. Além de medir a velocidade dos veículos, eles também são capazes de fazer a leitura automática das placas dos carros, transmitindo as informações em tempo real para uma central de monitoramento. Essa tecnologia permitirá identificar veículos roubados ou furtados, integrando o sistema ao programa “Muralha Paulista”.

Onde os radares serão instalados?

Na região de Fernandópolis, os radares serão instalados nos mesmos locais onde já existiam anteriormente na Rodovia Euclides da Cunha, além de um novo radar na Rodovia Percy Waldir Semeghini.

Por que a instalação dos radares?

A instalação dos radares faz parte do Plano de Segurança Viária do governo estadual, que tem como objetivo reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030. A ideia é tornar as rodovias mais seguras e garantir que todos os usuários possam se deslocar com tranquilidade.

O que muda para os motoristas?

Com a instalação dos novos radares, os motoristas devem redobrar a atenção e respeitar os limites de velocidade. A fiscalização eletrônica será mais rigorosa e as multas para quem exceder a velocidade permitida serão aplicadas.