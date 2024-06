Dr. Hery Kattwinkel é convidado para gravar programa de culinária com o Chef Rodrigo Barros no Rio de Janeiro

O advogado Dr. Hery Kattwinkel teve uma participação especial no programa ‘Quintal do Chef’ ao lado do Chef Rodrigo Barros no Rio de Janeiro. Eles gravaram juntos diretamente da casa do Chef em Nova Iguaçu – RJ e enquanto cozinhavam, compartilharam um pouco da cidade de Votuporanga e suas histórias. A participação do Dr. Hery na tribuna do Supremo Tribunal Federal em defesa de uma vítima dos atos antidemocráticos de 08 de janeiro foi o ponto de partida para esse encontro culinário.

Durante a gravação do programa que aconteceu na última quarta-feira (12) eles prepararam uma deliciosa receita de churrasco no palito, que certamente vai deixar os telespectadores com água na boca. A exibição desse episódio emocionante está marcada para esta sexta-feira, 14 de junho pelo Instagram do advogado, Instagram do Chef Rodrigo Barros além de canais de TV do Rio de Janeiro.

Na oportunidade também, o Dr. Hery aproveitou para gravar mais seis podcasts políticos junto a diversas pessoas conhecidas no Rio de Janeiro, material também que será divulgado em breve nas redes sociais.

Conheça um pouco mais sobre o advogado e político Dr. Hery Kattwinkel, acompanhe:

Dr Hery Kattwinkel é natural de Votuporanga, município na região Noroeste do estado de São Paulo.

Bacharel em Direto pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, o advogado foi vereador em Votuporanga entre 2017 e 2020. No ano de 2022, se candidatou a deputado estadual pelo Solidariedade, mas não se elegeu e, atualmente, é suplente.

Em 2020, Dr Hery disputou a eleição para o cargo de prefeito obtendo expressiva votação com mais de 15 mil votos.

Agora em 2024 o advogado lançou sua pré candidatura pelo partido AVANTE 70 a prefeitura do município.