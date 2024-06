Governo abre inscrições para o concurso que vai eleger o mais belo idoso de SP

Concurso promovido pelo Instituto Paulista de Geriatria elege homens 60+ em seis categorias e incentiva bem-estar na terceira idade

Estão abertas as inscrições para o Mister IPGG, concurso do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia “José Ermírio de Moraes” (IPGG), unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que elegerá o mais belo idoso de São Paulo. As inscrições vão até o dia 21 de julho. A cerimônia de premiação acontece em 9 de agosto.

LEIA TAMBÉM: SP elege sua mais bela idosa nesta semana

O evento é voltado para homens acima dos 60 anos, elegendo-os nas categorias Mister IPGG 2024 (mais belo idoso de São Paulo), Mister Simpatia, Mister Beleza, Mister Sorriso, Mister Elegância e Mister Timidez. A cerimônia é aberta ao público e pode ser assistida presencialmente, mediante disponibilidade de vagas no local.

O concurso promovido pelo Governo de São Paulo incentiva a autoestima na terceira idade e reitera a importância do público masculino também praticar o autocuidado. “O Concurso Mister IPGG combate o etarismo e desmistifica a ideia de que homens não se cuidam ou não podem buscar envelhecer priorizando o bem-estar do corpo e da mente”, comenta Cassia Sgarioni Ujihara, diretora do Núcleo de Eventos.

Os idosos pré-selecionados participam de um curso preparatório onde são ofertadas orientações sobre cuidado com o corpo, pele, unha, cabelo, alimentação e os benefícios de seguirem um estilo de vida saudável. O evento também estimula a socialização, tornando-os mais ativos, além da possibilidade de trabalhos no ramo da moda que surgem com a visibilidade do concurso.

“No IPGG, os idosos têm a oportunidade de mostrar que envelhecer bem é um verdadeiro privilégio, desfilando com sabedoria, estimulando suas relações interpessoais e o respeito com a imagem do homem 60+”, complementa Dr. Nilton da Silva Guedes, gerente do Centro de Convivência do Instituto.

Bem-estar na terceira idade

Eleito Mister Sorriso na última edição do IPGG, Carlos Manoel Estimado Corga, de 67 anos, conta ter sentido extrema felicidade ao desfilar e fazer outras amizades no concurso. Incentivado e apoiado pela esposa a participar, Carlos acredita que o evento eleva a autoestima daqueles que participam e rompe com os estigmas relacionados ao envelhecimento.

Atualmente trabalhando como motorista de aplicativo, Carlos diz que o IPGG mostra que mesmo com a “melhor idade”, como ele denomina, o público 60+ continua a ser útil para a sociedade. “Temos que nos cuidar, pois as pessoas estão vivendo muito mais nos dias de hoje, por isso, precisamos aproveitar ao máximo a vida que é maravilhosa!”, diz.

Relembrando com alegria a época em que participou do concurso, o Mister IPGG 2019, Miguel Alves, aposentado de 73 anos, afirma que manter a autoestima na terceira idade é fundamental para manter-se ativo, obter qualidade de vida e se sentir importante e vivo.

Miguel avalia como principal mensagem transmitida pelo IPGG a valorização da pessoa idosa, socialização, interação e felicidade e aconselha aqueles que querem participar. “Não tenha receio, estamos entre amigos e o intuito do concurso não é a beleza em si, mas aproximar os idosos, proporcionar alegria e muita diversão entre todos”, afirma.