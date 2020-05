Uelton Aguiar prepara live em prol à Santa Casa

Domingo é dia de curtir uma moda boa com o cantor que promete muita agitação e solidariedade para o Hospital.

Domingo é dia de live! Quem quer ajudar a Santa Casa de Votuporanga e ainda ouvir música boa? É só ficar ligadinho no canal do Youtube do cantor Uelton Aguiar. A apresentação online está marcada para este domingo (10/05), às 15h.

Uelton é baiano, e mora no estado de São Paulo há 14 anos e há um ano escolheu Votuporanga como seu lar. Ele conta que teve a iniciativa de ajudar o Hospital, como forma agradecimento por ter sido tão bem acolhido na cidade.

“Hoje a situação que o país e a sociedade em geral vivem, devido a Pandemia do Coronavírus, é muito triste, ver a situação que todos nós estamos enfrentando. Como moro atualmente aqui, achei super interessante podermos contribuir com algo, contando com o apoio das pessoas que se encontram em melhores condições financeiras, para ajudarmos a Santa Casa com a nossa live. Tenho o sonho de ser reconhecido na música e assim tentar fazer coisas boas pra o próximo, principalmente para instituições que precisam”, disse.

O cantor possui músicas de próprias, mas também promete cantar grandes sucessos. “Sobre o repertório, atualmente eu tenho muitas músicas autorais, pois desde criança gosto da música. Quero passar pras pessoas a emoção que sinto em cantar, com músicas minhas e de vários artistas brasileiros como Gustavo Lima, Xandy Avião, Wesley Safadão e outros”, finalizou.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Ficamos muito felizes quando chegam até nós ações como essa, do Uelton. Essa apresentação vai beneficiar nossos pacientes, auxiliando na manutenção dos atendimentos. Agradecemos desde já pela sua colaboração e pedimos que todos assistam e ajudem nossa Santa Casa”, finalizou.