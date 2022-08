Na data de hoje, 26, por volta das 12h50min a unidade da Polícia Militar do município de Paulicéia, foi solicitado para atendimento de ocorrência Av das Camélias – Rampa de acesso ao Rio Paraná. No local, os policiais militares Cb PM Voltareli, Cb PM Rogério, Sgt PM Viana, Cb Meneghini e Sgt Herrera, se deparam com um veículo parcialmente submerso nas margens do rio Paraná e uma criança de 09 anos, autista, saindo do interior do veículo.

De imediato os policiais militares, foram socorrer a criança, momento em que se notou um bebê de 02 meses, no banco traseiro do veículo, em um bebê conforto. As crianças foram socorridas pelos policiais militares e colocadas em segurança no interior da viatura. A genitora dos meninos encontrava-se fora do veículo em surto psicótico, pois, depois por parentes soube- se aparentar um quadro psicológico abalado.