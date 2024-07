NOTÍCIA URGENTE: veículo com cinco jovens capota em vicinal de Cardoso

Na noite de hoje (19), um veículo com cinco moradores de Iturama capotou na Vicinal José de Abreu, próximo a Cardoso, SP. O grupo estava a caminho de um campeonato de vôlei quando, por razões ainda não esclarecidas, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou capotando e caindo em uma valeta às margens da vicinal.

As cinco pessoas a bordo, quatro mulheres e um homem, foram socorridas pelo SAMU e levadas à Santa Casa de Cardoso com ferimentos leves. A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência e as circunstâncias do acidente serão investigadas.

A vicinal José de Abreu, que liga Cardoso a São João do Marinheiro, foi o cenário do incidente que causou um grande susto aos ocupantes do veículo. Com Rádio Povão e Votunews