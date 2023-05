Carreta carregada com maconha tomba em rodovia

Na manhã desta sexta-feira (05), um acidente que aconteceu na rodovia MGC 497, km 219, em Campina Verde, chamou a atenção da Polícia Militar.

Por volta das 05h30min, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de uma carreta que havia tombado no acostamento da via.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que a carreta, vinda do Paraguai, estava carregada de maconha, que se espalhou pelo acostamento após o tombamento. Até o momento, não se sabe a quantidade ou peso da droga.

O motorista da carreta não foi encontrado no local. As autoridades policiais iniciaram as diligências para tentar localizá-lo e descobrir mais informações sobre o acidente e a droga que era transportada. WA Mídia