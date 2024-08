Estudante ameaça ‘matar’ homem que mostrou arma em Fernandópolis

Um adolescente usou as redes sociais para ameaçar um pai de aluno depois dele ter sido ameaçado com uma arma de fogo. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira, dia, 20, na saída da Escola Estadual Joaquim Antônio Pereira – JAP – em Fernandópolis. Revoltado, o estudante também chamou o rapaz para um acerto de contas nesta quarta-feira.

A.C. foi vitima de ameaça por um pai de aluno da Escola JAP. Esse estudante teria brigado com o filho do rapaz no dia anterior. Inconformado com a situação do filho, o pai foi tirar satisfação com o agressor, usando uma arma de fogo para ameaçar o garoto, que conseguiu se soltar e pedir ajuda a algumas pessoas que estavam no local.

Após mostrar a arma de fogo, o homem evadiu-se do local, tomando rumo ignorado, sendo procurado pela Polícia Militar.

Já o adolescente ameaçado foi para as redes sociais e declarou: “vou matar fica esperto sacou o revolver pra mim vou deita fdp” (sic), ou seja, – Vou te matar. Fica esperto, Sacou o revólver pra mim. Vou te deitar. Em outra postagem ele chama o pai do aluno para um acerto de contas: Tiver achando ruim vem me mar tá no pente to esperando amanhã tou na saída” (sic), ou seja, – se estiver achando ruim, vem me matar, descarrega o pente. Estou te esperando amanhã na saída.

A Escola Estadual Joaquim Antônio Pereira – JAP – está sendo uma das mais violentas da cidade, com diversas brigas entre alunos. A maioria das brigas são filmadas e jogadas nas redes sociais. Os próprios alunos que assistem aos confrontos incentivam: “mata ele, corta o pescoço dele”, além de outras palavras de ordem

A direção do JAP ainda não se manifestou sobre o fato ocorrido na tarde desta terça-feira.