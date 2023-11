Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou em prainha de Santa Clara D Oeste

O Corpo de Bombeiros de Santa Fé do Sul (SP), encontrou nesta segunda-feira, dia 13 de novembro, o corpo de um homem que se afogou na prainha de Santa Clara D Oeste (SP), as margens do Rio Paraná.

Vivaldo Rodrigues de Vasconcelos Neto, de 34 anos, estava curtindo o fim de semana com o amigo, Deovani Luiz Silva, de 53 anos, desde sexta-feira (10) a tarde, quando neste domingo (12), por volta dás 17h30min, o afogamento aconteceu.

O amigo conta que Vivaldo mergulhou no Rio por algumas vezes e em uma delas, não voltou mais.

Os bombeiros iniciaram as buscas ainda na noite de domingo. O trabalho foi interrompido ás 22h e retomado ás 6h desta segunda-feira. O corpo de Vivaldo foi encontrado boiando a cerca de 800 metros de onde havia desaparecido ás 10h30min.

A família de Vivaldo é de Pereira Barreto (SP) e veio até Santa Fé do Sul acompanhar a liberação do corpo. O Subtenente Menezes, orienta a população para que ao frequentar os Rios da região, tomem os devidos cuidados com a segurança ao entrar na água.