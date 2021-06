Segundo a Polícia Militar, ele foi flagrado com mercadorias furtadas nesta terça-feira (15), em Andradina (SP); homem confessou que havia ameaçado a mulher.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram informadas sobre a localização de um homem que teria praticado diversos furtos em uma área comercial da cidade. Os policiais fizeram buscas e encontraram o suspeito no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Dom Pedro I.

Assim que viu as viaturas se aproximando, o homem, de 41 anos, tentou fugir a pé, mas foi seguido e preso em flagrante.

A vítima de violência doméstica ligou para a Polícia Militar no último 25 de maio. O atendente entendeu que era um pedido de socorro e encaminhou uma equipe para ajudá-la.

No local, os policiais encontraram o companheiro dela na frente da casa. Porém, ele conseguiu fugir e não tinha sido localizado, mesmo após buscas serem realizadas.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que o homem já esteve preso por mais de 20 anos, e que fez ameaças de morte.

A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial e apresentada ao delegado plantonista, sendo registrada como ameaça, violência doméstica, localização e apreensão do veículo.

O policial militar que conseguiu entender que a mulher estava pedindo socorro afirmou que percebeu que a vítima precisava de ajuda por causa do tom da voz .

“A solicitante pediu uma pizza. No momento indaguei que se tratava da Polícia Militar. Ela confirmou que sabia que ligava para a Polícia Militar. Pelo tom de voz eu percebi que algo não estava normal, aparentava estar com medo e receio de que algo poderia acontecer”, diz o policial militar Cassio Junior dos Santos. Cassio também contou que, ao percebeu a situação, prosseguiu com a ocorrência e solicitou que viaturas fossem ao endereço indicado pela vítima.