Entre os nomes famosos que doaram peças estão as duplas Zé Neto e Cristiano, Bruno e Marrone, Fernando e Sorocaba, Chitãozinho e Xororó, os cantores Gusttavo Lima, Luan Santana, entre outros, além de ídolos do esporte como Emerson Fittipaldi e Pelé, que doou uma camisa autografada da Copa do Mundo de 1970.

“Hospitais regionais como o HB e as Santas Casas, além dos Lares de Idosos, estão na linha de frente no combate ao avanço do novo coronavírus. Devemos ajudar e fazer a nossa parte”, disse Antonio Cabrera, um dos idealizadores da iniciativa.