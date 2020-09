Empresário da região escapou de prisão perpétua nos EUA

Um advogado de Rio Preto registrou boletim de ocorrência nesta segunda-feira (31), dizendo que o seu cliente, o empresário Reynaldo Eid Junior, tem sofrido ameaças por telefone.

Reynaldo Eid Júnior, de Novo Horizonte, e o carpinteiro Alaor do Carmo Oliveira Júnior, de Borborema, foram presos em 2005, sob acusação de manter em cativeiro uma brasileira e o filho dela na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles chegaram a ser condenados à prisão perpétua, mas em 2010 foram apontados erros no processo. Em 2012, eles foram absolvidos da acusação.

De acordo com o processo, Reynaldo e Alaor transportavam passageiros e, em uma das viagens, levaram duas mulheres e um menino de 5 anos, de Goiânia (GO), que haviam entrado ilegalmente no país. Uma delas e o filho se encontrariam com o marido na Flórida. Depois de uma briga por causa de um pagamento, ela teria ligado para o marido e dito que estava presa. Os dois foram acusados de sequestro e de cobrar US$ 18 mil pelo resgate, mas declararam que foram vítimas de uma armação.

Segundo o advogado do empresário, seu cliente relatou que tem recebido ligações por números privados e fazem ameaças para caso ele volte para o Brasil, dizendo que ele sofrerá as consequências.

Além dos desconhecidos, o advogado diz que o empresário tem recebido cobrança de Alaor, que o acusa de ter dívida com ele.

O empresário mora atualmente em Nova Jersey, nos Estado Unidos. Segundo o advogado, seu cliente não volta para o Brasil por conta das ameaças que tem sofrido.