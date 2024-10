Diretoria da Associação Comercial de Votuporanga visita nova UTI Geral da Santa Casa e reforça parceria

A Santa Casa de Votuporanga recebeu, nesta quarta-feira (2/10), a visita da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), representada pela presidente Natália De Haro e membros da diretoria. A comitiva teve a oportunidade de conhecer de perto as instalações da nova UTI Geral, um dos mais recentes investimentos do Hospital em infraestrutura e atendimento de alta complexidade.



Durante a visita, Natália De Haro elogiou a estrutura da nova UTI, destacando o avanço significativo que representa para o atendimento à população de Votuporanga e região. “Ficamos impressionados com a qualidade e modernidade da estrutura. A Santa Casa está, sem dúvida, preparada para atender com excelência os casos mais graves, oferecendo segurança e conforto aos pacientes e suas famílias”, afirmou Natália.



Esse encontro é mais um passo importante na parceria entre a ACV e a Santa Casa de Votuporanga. No mês passado, representantes da instituição hospitalar estiveram na sede da Associação Comercial para uma apresentação institucional, onde foram discutidas as ações e serviços oferecidos pelo Hospital, assim como as necessidades para o contínuo aprimoramento do atendimento. A visita à UTI reforçou o comprometimento entre as duas instituições em promover a saúde e o bem-estar da comunidade.



A nova UTI Geral da Santa Casa foi projetada para oferecer o melhor em tecnologia e humanização no atendimento de pacientes em estado crítico. Com equipamentos de última geração e uma equipe multiprofissional altamente capacitada, a unidade conta com 20 leitos, garantindo mais privacidade e conforto aos internados. Essa modernização faz parte do compromisso da Santa Casa de manter-se como referência em saúde para a cidade e toda a região.



A parceria com a ACV é um exemplo de como a união entre diferentes setores da sociedade pode gerar benefícios reais para a população. A diretoria da Santa Casa agradeceu à ACV pelo apoio e destacou a importância de estreitar laços com entidades como a Associação Comercial, que tanto contribuem para o desenvolvimento de Votuporanga