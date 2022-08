Motorista dirigia um Porsche Cayenne pela rodovia João Pedro de Rezende quando fez uma conversão irregular no trevo de acesso da cidade

De acordo com informações do processo, na noite de 26 de agosto, por volta das 23h, o empresário dirigia um Porsche Cayenne pela rodovia João Pedro de Rezende quando fez uma conversão irregular no trevo de acesso da cidade.

Câmera de monitoramento instalada no cruzamento mostra que o motorista do esportivo de luxo deixa de contornar a alça de acesso e atravessa a rodovia para o outro lado, interceptando a trajetória de um motociclista. José Eduardo Gomes Alves, que completaria a maioridade no mês seguinte, é lançado a vários metros e a moto fica totalmente destruída. Ele foi internado em estado grave no Hospital de Base, mas morreu dois dias depois.