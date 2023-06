Motorista colide carreta contra árvore próximo à usina em Meridiano

Uma ocorrência foi registrada na tarde de ontem, por volta das 14h, na estrada de terra próximo à Usina de Meridiano, quando um motorista perdeu o controle de uma carreta e colidiu com uma árvore. O acidente deixou o motorista levemente ferido e com dores no quadril direito.

Por motivos ainda desconhecidos, o motorista de 47 anos, perdeu o controle do veículo, resultando na colisão com a árvore. Felizmente, Neilson estava consciente e orientado após o acidente, mas relatou sentir dores intensas no quadril direito.

Os primeiros socorros foram prestados no local do acidente por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, que imediatamente se deslocou para atender à ocorrência.

A vítima foi imobilizado e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Fernandópolis onde receberá cuidados especializados e passará por exames mais detalhados. TVC INTERIOR