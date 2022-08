Polícia Civil recupera caminhão roubado de concessionária

A Polícia Civil de Bady Bassitt (SP), recuperou nesta última segunda-feira (01/08/2022), um caminhão baú roubado da Concessionária Triunfo, que administra a BR-153.

De acordo com os policiais, o crime aconteceu no domingo, (24/07), onde três criminosos armados renderam o vigia e levaram o caminhão com diversas ferramentas e pneus de caminhões. Após investigações, as equipes descobriram que o veículo estaria na cidade de Ribeirão Preto (SP).

Com apoio da Polícia Civil de Ribeirão Preto, os policiais conseguiram localizar o caminhão dentro uma oficina mecânica. O automóvel foi apreendido e devolvido à empresa Triunfo.

Um dos envolvidos no crime foi identificado e responderá, a princípio, por receptação. O caso continuará sendo investigado.