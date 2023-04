Uma mulher de 37 anos morreu após passar mal durante uma série de exercícios físicos em uma academia de crossfit, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Segundo o dono do estabelecimento, Douglas Alves, Michelle Gomes dos Santos desmaiou no local, que fica no Parque Brasília, momentos depois de dizer que não estava se sentindo bem.

O empresário afirma que logo após o desmaio, ele ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para dois alunos da academia que são médicos, a fim de socorrer Michelle, na terça-feira (11). “Os alunos chegaram mais rápido do que o Samu, que demorou 30 minutos. Eles tentaram reanimá-la com uma massagem cardíaca até o Samu chegar”, explicou.

Douglas conta que a mulher teria passado mal por volta das 17h da tarde e que não resistiu mesmo com a reanimação cardiopulmonar (RCP). O óbito foi constatado no local pelo Samu.