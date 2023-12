CANCELA O “BOLOLÔ” DE NATAL: AÇÃO PREVENTIVA DA POLÍCIA MILITAR VISA COMBATER A QUEBRA DA ORDEM PÚBLICA EM VOTUPORANGA

Neste sábado, a Polícia Militar deflagrou em Votuporanga uma Operação Preventiva com o objetivo coibir e inibir a realização do evento de rua denominado “Bololô de Natal”, um evento no qual grupos de pessoas saem pelas ruas conduzindo motos, causando caos e desordem por onde passam e se aglomeram, cometendo graves infrações de trânsito; danos ao patrimônio público e privado; exposição a perigo de vida e integridade física da população residente na cidade e ainda crimes e contravenções correlatas, colocando em risco a ordem pública e a incolumidade das pessoas e danos ao patrimônio, além de gerarem inegável perturbação do sossego público.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br a Operação, que já vem sendo desencadeada ao longo de semanas, buscou identificar os organizadores e participantes, bem como as motocicletas que seriam utilizadas, objetos, apetrechos, materiais e vestimentas alusivas ao evento.

Ainda conforme a Polícia Militar, neste sábado, inclusive, houve o cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão em que foram apreendidos os seguintes objetos:

Mais de 100 (cem) sacolas alusivas ao evento;

03 (três) cadernos de anotação sobre o evento;

01 (uma) máscara de palhaço utilizada em eventos similares de anos anteriores;

01 (um) celular de marca Asus;

01 (uma) motocicleta Honda CG/125 com adesivos alusivos ao evento “Bololô”;

38 (trinta e oito) camisetas com estampas alusivas ao evento;

01 (uma) bandeira de pano grande alusiva ao evento;

01 (uma) calça com estampas alusivas ao evento;

02 (duas) máscaras;

08 (oito) bonés;

05 (cinco) pochetes

02 (dois) capacetes

01 (um) cartaz.

O votunews apurou que a Polícia Militar prosseguirá atuando fortemente visando combater esta prática que traz a quebra da ordem e inúmeros ilícitos prejudiciais para os cidadãos.

Reportagem: www.votunews.com.br