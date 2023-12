EMOCIONANTE: ETEC entrega diploma simbólico em homenagem a vítima de acidente com van de Cardoso

A emoção tomou conta da colação de grau dos alunos do 3º ano da Etec (Escola Técnica Estadual) de Votuporanga, nesta semana. Alunos e a direção do colégio encontraram uma forma de homenagear Yasmin Padilha de Lima que faleceu no último dia 13, vítima do capotamento de uma van de Cardoso, na rodovia Péricles Belini. Na ocasião, além da jovem, também faleceu Taísa Fernanda Teixeira Lauer Ribeiro, de 27 anos, e outras nove pessoas ficaram feridas.

Ótima aluna, Yasmim estava no 3º ano do curso de técnico em administração integrado ao ensino médio e se formaria poucos dias depois do acidente. Ela estava na van, pois naquele dia teria praticamente o último dia de aula e na oportunidade participaria do “amigo secreto” de sua turma.

Sua morte consternou a todos e, durante a cerimônia de colação de grau, foi realizada a entrega simbólica de seu diploma, seguido de um discurso emocionado, onde foi contado um pouco sobre sua trajetória.

(Foto: Divulgação)

FONTE: www.acidadevotuporanga.com.br