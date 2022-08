MORRE MARILENE DA DUPLA “AS IRMÃS GALVÃO” AOS 81 ANOS

Faleceu na tarde desta quarta-feira, dia 24, a cantora Marilene, da dupla sertaneja As Galvão. Nascida em 1942, Marilene Galvão sofria de Alzheimer. O velório da artista deverá ocorrer em Paraguaçu Paulista, em horário a ser definido, e o sepultamento no distrito de Sapezal.

Foram mais de 70 anos de carreira, 80 discos lançados e o marco de se tornarem a dupla sertaneja que esteve em atividade por mais tempo no País. As Galvão encerraram a longa trajetória em 2021, quando revelaram uma doença como motivo do fim da parceria musical entre as irmãs Mary Zuil Galvão e Marilene Galvão. Momento difícil para elas e para o público, que tanto cantou junto e se divertiu com as animadas parceiras.