O companheiro dela, José André dos Santos, de 36 anos, foi preso no dia 10 de agosto em Valentim Gentil. O casal é investigado pela polícia desde dezembro do ano passado, quando trouxe a adolescente de Sergipe, com a promessa de lhe oferecer melhores condições de vida.

Crime Conforme o delegado responsável pelo caso, José e Nazaré forneciam bebidas alcoólicas e drogas para ela, enquanto o homem a estuprava e a mulher registrava o abuso.