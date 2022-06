Primeira-dama do Estado, Luciana Garcia, participa de Encontro Regional em Votuporanga com cerca de 50 municípios

Rose Seba recepcionou Luciana Garcia no aeroporto; ações do Fundo Social foram apresentadas durante o evento

Votuporanga recebeu, nesta terça-feira (14/6), o Encontro Regional de Primeiras-Damas e Presidentes de Fundos Sociais de Solidariedade da região noroeste paulista. O evento, realizado pelo Fundo Social de São Paulo em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, reuniu cerca de 50 municípios na Krik Eventos. A primeira-dama do Estado, Luciana Garcia, e a presidente do Conselho do Fundo Social SP, Berenice Gianella, foram recepcionadas no aeroporto pela primeira-dama de Votuporanga, Rose Seba.

Durante o evento, Rose Seba e as primeiras-damas e presidentes dos Fundos Sociais de Jales, Alziane Rossafa Moreira; e de Fernandópolis, Mara Pessuto, apresentaram um resumo das ações sociais que estão sendo desenvolvidas nos respectivos municípios. “As ações que apresentamos é apenas um pouco do que estamos conseguindo fazer em cada município porque temos empresários, entidades e uma sociedade parceira para alcançar o nosso objetivo que é melhorar a vida das pessoas”, disse Rose Seba.

Berenice Gianella também apresentou aos municípios do noroeste paulista os programas disponíveis pelo Fundo Social São Paulo e colocou a equipe à disposição das cidades para fortalecer as parcerias.

Entre as autoridades que também participaram do evento, as prefeitas Márcia Adriano (Meridiano), Priscilla Prado (Mira Estrela) e Thaís Moreira (Nova Canaã Paulista). Marli Pignatari, esposa do deputado e presidente da Alesp, Carlão Pignatari, também teve participação de forma remota, enviando vídeo onde também parabenizou a todas pelo trabalho desenvolvido e relembrou sua experiência vivida enquanto primeira-dama de Votuporanga, no período em que Carlão foi prefeito. A esposa do vice-prefeito Cabo Valter, Edite Pereira, também prestigiou o evento.

Luciana Garcia agradeceu a presença de todas as primeiras-damas presentes e falou sobre sua trajetória frente ao Fundo Social SP. “Eu e o Rodrigo somos da região e sabemos da importância de cada município do noroeste paulista para o desenvolvimento do nosso Estado”.

O evento também contou com a participação do prefeito Jorge Seba, que passou para dar boas-vindas à primeira-dama do Estado. O governador Rodrigo Garcia, também enviou vídeo onde parabenizou o trabalho desenvolvido pelos Fundos Sociais de Solidariedade de todos os municípios, principalmente no período vivenciado da pandemia.