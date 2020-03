Outback Steakhouse anuncia fechamento temporário de todos os restaurantes no Brasil e prioriza delivery

“É hora de pensar na proteção da nossa comunidade como um todo ao mesmo tempo que reforçamos nosso compromisso em manter serviços essenciais disponíveis para a população”, explica Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands no Brasil.

A Bloomin’ Brands tomou a decisão de fechar, temporariamente, todas as unidades do restaurante Outback Steakhouse no Brasil, a partir de 22 de março, medida que ajuda a garantir o bem-estar de todos os clientes e colaboradores. Apesar disso, o público poderá pedir os pratos da marca por delivery, via aplicativo iFood. E para que todos possam viver bons momentos em casa nos próximos dias, a empresa também anuncia a ampliação do serviço de entrega. Os restaurantes com o serviço podem ser consultados em ifood.com.br/lojas/outback.

“É hora de pensar na proteção da nossa comunidade como um todo ao mesmo tempo que reforçamos nosso compromisso em manter serviços essenciais disponíveis para a população”, explica Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands no Brasil.

O grupo reitera que continua monitorando o cenário e a situação será reavaliada diariamente, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil. A empresa ainda informa que está tomando todas as medidas de prevenção e proteção de seus colaboradores, clientes e parceiros.