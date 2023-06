Comitê Intersetorial de Políticas Municipais para a População em Situação de Rua realiza primeira reunião

Encontro teve como objetivo discutir ações e traçar novas estratégias para atender os que mais precisam de amparo

A primeira reunião do Comitê Intersetorial de Políticas Municipais para a População em Situação de Rua de Votuporanga foi promovida nesta terça-feira (30/5), no auditório da Secretaria da Cidade. O Comitê, criado pelo Decreto n.º 15.747, de 5 de maio de 2023, tem como finalidade elaborar, acompanhar, monitorar e gerir a Política Municipal para a População em Situação de Rua.

“Creio que este grupo, com apoio da nossa administração, poderá contribuir na vida das pessoas em situação de rua, com autonomia para traçar metas e trabalhar em prol dos que mais precisam, objetivando resgatar aqueles que desejarem a transformação das suas vidas. Não podemos ser omissos a esse desafio”, disse o prefeito Jorge Seba, que participou do encontro ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, e do Secretário Municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira. Seba ressaltou, ainda, a importância do envolvimento de diversos setores da sociedade, mostrando mais uma vez que a população é unida e solidária quando se trata de contribuir em causas sociais e em prol do desenvolvimento local.

Durante a reunião, o secretário Emerson aproveitou a oportunidade para destacar o grande envolvimento da atual administração nesta demanda social. “São muitos os desafios em lidar com esta realidade em nossa sociedade, mas posso afirmar que, como secretário por diversas gestões, a atual administração se preocupa com as pessoas em situação de rua. E o que depender de nós seremos referência nessa demanda”, disse.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, se colocou à disposição para contribuir no que for necessário para o comitê desempenhar suas funções.

Eixos

Os eixos do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua foram constituídos da seguinte maneira: Segurança Pública (formado pelas secretarias de Trânsito, Transporte e Segurança, Cultura e Cidades); Zeladoria (secretarias da Cidade e Cultura); Segurança Alimentar (Secretaria de Desenvolvimento Econômico); Trabalho e Meio Ambiente (secretarias de Direitos Humanos, Planejamento e Habitação, Desenvolvimento Econômico, ACV, Sincomerciários e Sincomércio); Saúde Mental e integral (secretarias da Saúde e Direitos Humanos); Acolhimento Temporário (secretarias de Direitos Humanos e Assistência Social, Fundo Social, Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús – Casa Abrigo, Comunidade São Francisco de Assis e Igreja Senhor Bom Jesus), e Comunicação Social (secretaria de Direitos Humanos e Unifev).