Câmara Municipal presta homenagem a equipe do SAMU de Votuporanga

Por iniciativa do vereador Valdecir Lio, Câmara homenageia equipe do Samu pelo trabalho prestado à comunidade de Votuporanga e região

A Câmara de Votuporanga, por iniciativa do vereador Valdecir |Gomes Lio, concedeu na sessão ordinária da noite desta segunda-feira (13/12), Voto de Congratulação à equipe do SAMU pelo trabalho prestado à comunidade de Votuporanga e região.

Integrantes da equipe, bem como a secretária municipal de Saúde, Ivonete Félix, estiveram no plenário da Casa de Leis para receber a homenagem.

JUSTIFICATIVA

“É sabido que esta Casa Legislativa deve prestar homenagem a todas as personalidades que no campo de suas atuações, colaboram para que nosso Município possa proporcionar qualidade de vida, segurança e bem estar à população.

Nesse sentido, devemos exaltar a atuação da EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, que sem dúvida nenhuma são profissionais que merecem todo o respeito e admiração deste Parlamento, pois, são homens e mulheres que enfrentam o perigo a cada jornada de trabalho para salvar vidas e garantir que toda a comunidade esteja segura.

E foi durante o momento de pandemia, que os serviços oferecidos pelo SAMU foi imprescindível para a população, nos atendimentos de pacientes com suspeitas ou até positivados para o vírus, sempre mantendo um protocolo de infectologia para evitar a contaminação, conseguindo assim, fazer a diferença no atendimento durante a pandemia.

É válido ressaltar que no ano de 2020, desde o início da pandemia, foram realizados 1856 atendimentos e no ano de 2021, entre janeiro e agosto foram realizados 2370 atendimentos.

Considerando que esta Casa de Leis, constituída por legítimos representantes do povo votuporanguense, deve prestar justa homenagem a todos os profissionais que atuam no SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA pelo exemplo de seriedade e comprometimento com nossa cidade, salvando inúmeras vidas diariamente.

“Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de consignar em ata VOTO DE CONGRATULAÇÃO à EQUIPE DO SAMU, em nome do COORDENADOR GERAL DR CHAUDES FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, DO RESPONSÁVEL PELA ENFERMAGEM GEORGE DE MORAES E YUNIS, DOS MÉDICOS DR WALTER SERAFIM, DR LAURO MADEIROS, DR MURILO RIVA, DR MATHEUS BRAGA, DOS ENFERMEIROS VINICIUS LUIZ ALMEIDA, ELVIS ADRIANO RODRIGUES, ADRIANO FERREIRA MOREIRA, LUNO FERNANDO NASCIMENTO OLIVEIRA E FELIPE ALCALA, os TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ADRIANO GONÇALVEZ, ALCINO BUENO PIRES, ALEX FREITAS, ALEX LOPES DA SILVA, DANILO AVELINO DE AGUIAR, DANILO GIOVANI, FERNANDO ALCALA DA SILVA PEREIRA, JONATA CUSTÓDIO ARAÚJO, JOSÉ CARLOS LEONEL BORGES, UDINEI CABOS, e os BOMBEIROS MOTORISTAS EDSON CARLOS RONCOLATO, GILBERTO APARECIDO RIBEIRO DO CARMO (IN MEMORIAN VÍTIMA DA COVID-19), ROBSON AMARAL FRANKS E THADEU MÁXIMO BATISTA CUNHA pelo belíssimo trabalho que prestam à comunidade votuporanguense e região, principalmente durante o enfrentamento da pandemia do Covid-19.”, ressaltou o autor da homenagem.