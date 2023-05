Ruas Tibagi, Tietê, Tocantins e Javari receberam asfalto novo nesta semana

A partir deste sábado (27/5), as máquinas estarão nas Ruas Copacabana e dos Catequistas; Avenidas 9 de Jullho, Jerônimo Figueira e Pref. Mário Pozzobon também serão contempladas



O programa Asfalto Novo segue com velocidade máxima em Votuporanga. Nesta semana, diversas ruas receberam as obras de recapeamento e já estão com malha viária 100% recuperada. Entre as ruas estão a Tibagi, Tietê, Tocantins e Javari.

A partir deste sábado (27/5), as máquinas estarão na Rua Copacabana, entre a Floriano Peixoto e Av. Pansani, e, em seguida, na Rua dos Catequistas, entre a Benjamin Constant e Av. Pansani.

Programação da próxima semana

Na semana que vem, a Avenida 9 de Jullho e Rua Chile, no bairro Cecap II; bem como a Av. Jerônimo Figueira da Costa, Av. Prefeito Mário Pozzobon e demais ruas no entorno do bairro Pozzobon também serão contempladas com as obras.

Motoristas que trafegarem pela Av. Onofre de Paula também deverão ficar atentos às interdições parciais que deverão ocorrer na próxima semana por conta da construção de sarjetões. A avenida também será beneficiada com o programa Asfalto Novo.

“Este é o maior programa de recapeamento asfáltico da história de Votuporanga. Esperamos chegar a mil quarteirões contemplados até o final de 2024”, afirmou o prefeito Jorge Seba.