Leão Amigo 2023: Prefeitura e instituições parceiras lançam campanha

Prefeito enalteceu a importância da campanha para a conscientização da comunidade em destinar parte de seus impostos às entidades locais

O prefeito Jorge Seba lançou a edição 2023 da campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso na manhã desta terça-feira (8/11). O ato foi realizado no Centro de Cultura e Turismo do Parque da Cultura e contou com a participação de representantes de entidades e instituições parceiras.

Durante sua fala, o prefeito enalteceu a importância da campanha para a conscientização da comunidade em destinar parte de seus impostos às entidades locais. “Fruto disso é o aumento no valor já arrecadado este ano, em comparação ao ano passado. Mais de R$ 526 mil foram destinados à campanha desde janeiro de 2022 até outubro, cerca de 12% a mais que durante todo o ano de 2021. Lembrando que ainda temos dois meses para avançarmos ainda mais na arrecadação deste ano. Desde já nossa eterna gratidão à todos os votuporanguenses que se comprometem nas causas sociais da nossa cidade”.

Participaram do evento, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo; o vereador Jurandir Silva, representando a Câmara Municipal; e representantes dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), do Idoso (CMI); da Associação dos Contabilistas; Associação Comercial de Votuporanga; e Unifev.

O evento contou com apresentações musicais de assistidos do Recanto Tia Marlene e da Apae Votuporanga. Durante o ato, a vice-presidente do Tia Marlene, Maria de Lourdes, a Malu, ressaltou a importância do recurso obtido com a campanha para manutenção, por exemplo, dessas atividades musicais.

Como destinar recursos do IR à campanha?

Para destinar recursos para a campanha, basta procurar algum escritório de contabilidade ou a Secretaria de Assistência Social para obter mais informações. Pessoas físicas podem destinar 6% do imposto devido com a declaração feita no modelo completo até o último dia útil do ano, 30 de dezembro. No ano seguinte, se a destinação de pessoa física não atingiu o limite de 6%, é possível complementar no momento da entrega da declaração junto à Receita Federal. Pessoas jurídicas podem destinar 1% do imposto devido com a declaração feita pelo lucro real.

Imprensa solidária

Para conscientizar ainda mais pessoas, os meios de comunicação de Votuporanga se uniram em prol à campanha Leão Amigo e integram o rol de instituições parceiras da ação. Grupo Cidade de Comunicação (Rádio e Jornal A Cidade), Diário de Votuporanga, Rádio e TV Unifev, Clube 92 FM, Rádio Líder FM 107,5, Votunews e Votuporanga Tudo veicularão informações publicitárias por meio de parceria para ampliar ainda mais o alcance da campanha.