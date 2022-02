Prefeitura de Fernandópolis divulga edital para processo seletivo

Inscrições poderão ser feitas de 21/02 a 25/02, em formulário do GoogleForms ou na recepção da Prefeitura

16/02/2022 as 17:15 | Fernandópolis | Da Redaçao

A Prefeitura de Fernandópolis divulgou nesta quarta-feira, 16, o edital de processo seletivo simplificado para a seleção temporária dos cargos de: Auxiliar de serviços gerais (braçal), Pedreiro, Servente de Pedreiro, Recepcionista, Copeira, Auxiliar de Cozinha, Cuidador, Varredor de Rua/Gari, Auxiliar de Limpeza, Tratorista, Auxiliar Educacional e Monitor de Transporte Escolar.

As inscrições estarão disponíveis de 21 de fevereiro a 25 de fevereiro e serão realizadas através da internet, pelo próprio candidato por meio do formulário do GoogleForms no endereço eletrônico https://forms.gle/12uriwcRp586371J9

As pessoas que tiverem dúvidas para acessar e preencher a ficha de inscrição, poderão comparecer na recepção do Paço Municipal “Massanobu Rui Okuma”, localizado na Rua Porto Alegre, 350, bairro Jardim Santa Rita. No local estarão disponíveis servidores que vão auxiliar os candidatos no preenchimento de sua inscrição, das 09h às 16h, também no período de 21 a 25 de fevereiro.

No ato da inscrição o candidato deverá portar: anotações referentes a sua conta de e-mail pessoal, cópia de documento de identidade oficial com foto; cópia do CPF ou do nº em outro documento oficial; comprovante de residência atualizado; comprovante de vacinação contra a covid (com, no mínimo, o registro de duas doses de vacina) ou atestado médico que evidencie contraindicação para a vacinação contra a COVID-19.

Prova Objetiva ou Prática

A prova objetiva será aplicada em horário e local a serem divulgados para as funções de: Recepcionista, Auxiliar Educacional, Copeira, Auxiliar de Cozinha, Cuidador, Varredor de Rua/Gari, Auxiliar de limpeza e Monitor de Transporte Escolar, mediante avaliação objetiva/técnica constituída de 10 questões de múltipla escolha.

A prova prática será aplicada às funções de: Auxiliar de Serviços Gerais/Braçal, Pedreiro, Servente de Pedreiro e Tratorista, que será realizada em horários e locais a serem definidos e divulgados posteriormente, com a realização de diversos serviços e tarefas relacionados à função a ser desempenhada.

A contratação temporária do processo seletivo será por tempo determinado e em caráter emergencial. O prazo contratual será de até seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez com prazo de até doze meses.

INFORMAÇÕES

O edital completo com todas as informações referentes ao processo seletivo que vai oferecer 297 vagas, mais cadastro reserva, está disponível no site da Prefeitura de Fernandópolis, www.fernandopolis.sp.gov.br. Serão 40 horas de trabalho semanal, com remunerações que vão de R$ 1.513,82 a R$ 2.199,31, dependendo o cargo.