Na madrugada desta segunda-feira, uma operação realizada em conjunto entre a empresa de segurança privada Camp Seg – Rumo Logística e as polícias Civil, Militar e Rodoviária de Estrela d’Oeste.

Durante a ação, o indivíduo foi encontrado com outros dois cúmplices, que conseguiram fugir ao perceberem a aproximação dos agentes. No local, foram localizados nove galões de 50 litros, totalizando 450 litros de óleo diesel, além de vários objetos usados para facilitar o furto. Outros 35 galões vazios também foram encontrados nas proximidades.

A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local, e o combustível foi devolvido à empresa vítima após a liberação. Os objetos utilizados no crime foram apreendidos. O homem preso foi levado ao Plantão Policial e autuado em flagrante por furto qualificado com concurso de agentes. Ele permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia e demais procedimentos legais. A investigação continua na Delegacia de Polícia de Estrela d’Oeste, em busca dos coautores que fugiram.