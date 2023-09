Prefeitura apresenta proposta do orçamento para 2024 em audiência pública nesta quinta-feira

Audiência será às 18h15 na Câmara Municipal com transmissão pelo canal da Prefeitura no Youtube

O orçamento da Prefeitura de Votuporanga para 2024 será discutido em audiência pública nesta quinta-feira (28/9), às 18h15, no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi”. A apresentação da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) será realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda com transmissão pelo canal da Prefeitura no Youtube (youtube.com/prefvotuporanga).

A Lei Orçamentária é uma das peças de planejamento que compõem o orçamento do Município, juntamente com o PPA (Plano Plurianual), em intervalos a cada quatro anos, e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), elaborada anualmente. Importante ressaltar que essas outras duas peças também já foram encaminhadas à Câmara Municipal.