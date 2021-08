EM VOTUPORANGA: rapaz se apropria de carro da namorada e PM recupera dentro de motel

Uma ocorrência envolvendo um casal de namorados mobilizou a Polícia Militar de Votuporanga.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br após informações de que um indivíduo teria pego um veículo de sua namorada já há dois dias, não mais o devolvendo e que o mesmo seria usuário de drogas, os policiais militares iniciaram patrulhamento com vistas ao veículo, bem como nos motéis de Votuporanga, sendo de conhecimento que são usados por usuários de drogas.

Pela rodovia Péricles Bellini, a Polícia Militar localizou o veículo na garagem de um quarto de motel, onde ao adentrá-lo, o rapaz foi localizado.

A Polícia deu voz de prisão de imediato e o encaminhou à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Pelo Plantão o delegado de polícia elaborou ocorrência de apropriação indébita, apreendendo o veículo e liberando o autor após o término da ocorrência.