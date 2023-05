Dois criminosos foram presos nesta última quinta-feira, (04/05/2023), depois de tentar roubar e matar um homem em uma propriedade rural no município de Tanabi (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu no dia 24 de abril, quando os dois ladrões invadiram o local. Ao se depararem com o proprietário, o espancaram, provocando diversas lesões.

A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital de Base, onde ficou vários dias internada, correndo risco de morte. O crime causou grande repercussão na cidade e uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar conseguir identificar e prender os ladrões.

Os criminosos foram presos e reconhecidos pela vítima no Plantão Policial. Com eles os policiais apreenderam uma moto, que estava com a numeração do chassi raspada.