Começou o outono brasileiro. As chuvas dão lugar à seca e nesse período é comum as folhas das árvores caírem.

No entanto, a natureza não é a única prejudicada, já que pessoas com doenças respiratórias sofrem com a fumaça produzida. E dependendo do que está sendo queimado, essa fumaça pode ser tóxica e os danos ainda maiores.