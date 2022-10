NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: acidente mata motociclista em vicinal que liga Bálsamo e Mirassolândia

Um grave acidente de trânsito ocorrido há poucos minutos atrás, na vicinal que liga os municípios de Bálsamo a Mirassolândia. Conforme as primeiras informações colhidas pela equipe do votunews.com.br, o acidente aconteceu já no trecho do município de Mirassolândia.

O acidente envolveu uma motocicleta e um microonibus de transporte escolar de Mirassolândia e ainda não temos a qualificação da vítima e melhores informações sobre essa fatalidade.

