‘Bebi, usei droga e não lembro do que aconteceu’, confessa homem que matou mulher e filho

Kelber Henrique Pereira, de 28 anos, afirmou que já havia usado drogas no passado e disse não recordar detalhes do crime

Kelber Henrique Pereira, de 28 anos, confessou ter assassinado a mulher e o filho em Santa Catarina. Em vídeo, ele afirmou não lembrar detalhes dos crimes: “Me deu vontade de usar droga porque eu bebi e, a hora que acabou minha droga, eu não me lembro do que aconteceu, mas eu acabei matando ela com o meu filho”.

Segundo o relato do acusado, gravado em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, no sábado (23) à noite ele foi a um churrasco na casa do sogro e começou a beber. “Ele comprou cerveja, eu bebi. Fazia tempo que eu não bebia porque eu usava drogas antes. Parei de beber e usar droga”, disse.

Kelber também disse que, após o crime, a única coisa que pensou foi “pegar o outro filho pequeno e levar na casa da vó”.

Ele foi preso na noite desta terça-feira (26) em Paulínia, no interior paulista, após ter confessado que matou a companheira Jéssica Mayara Ballock, de 23 anos, e o filho mais novo, Théo Pereira, de 3 meses.

O crime ocorreu no apartamento em que moravam em Blumenau, em Santa Catarina, no fim de semana. Mãe e filho foram encontrados com ferimentos no pescoço.

Prisão

Segundo os investigadores, Kelber Pereira foi visto em Bragança Paulista, na noite da segunda-feira (25), onde morou antes de se mudar para o sul do país. Os policiais fizeram diligências na noite desta terça para tentar cumprir a prisão temporária decretada pela Justiça contra o suspeito.

De acordo com a polícia, ao ser abordado, ele desceu do veículo e se entregou. O suspeito disse que estava em Paulínia para procurar ajuda em uma clínica de reabilitação.

Segundo a polícia, ele confessou o duplo assassinato e disse se lembrar apenas de ter visto a casa suja de sangue.

O carro que o Kelber utilizou foi apreendido. O suspeito deve ser encaminhado para Blumenau para responder à Justiça de Santa Catarina.