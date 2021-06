Motociclista fica ferido após colidir contra carro na avenida Wilson Fóz em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Acidente aconteceu na Avenida Wilson Foz. Vítima, de 28 anos, foi socorrida e levada para a Santa Casa.

Um motociclista de 28 anos ficou ferido após colidir contra um carro na manhã desta terça-feira (15), na Avenida Wilson Foz, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, R.P.C., seguia em sua motocicleta pela via, quando M.M.C.L., de 59 anos, que dirigia um GM/Prisma realizava uma manobra para cruzar a avenida, momento em que o motociclista teria se chocado na lateral esquerda do carro.

Ainda segundo apurado, devido ao impacto, tanto a motorista quanto o motociclista sofreram ferimentos leves; sendo o homem encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto socorro da Santa Casa. Já a condutora teria dispensando atendimento médico.

De acordo com o centro médico, “R.P.C., passou por atendimento e recebeu alta ainda nesta tarde.”

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para orientar o tráfego.

Diário de Votuporanga: