Mulher é resgatada em cova após ser enterrada viva pelo namorado

Uma mulher, de 53 anos, foi encontrada amarrada a uma cova em Barro Preto, no sul da Bahia, após ter sido enterrada viva pelo companheiro. Valdenice Alves de Novais estava desaparecida desde 29 de novembro, e foi localizada pela polícia na quinta-feira (9/12) em uma região de mata, depois que o agressor confessou o crime à polícia.

A vítima foi encontrada com lesões, desidratação e sinais de confusão mental. Ela passou a noite em observação em um hospital da região e foi liberada. O agressor, com quem a vítima mantinha um relacionamento há seis meses, está preso. As informações são do jornal O Globo.

Segundo Investigadores da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna e da Delegacia Territorial (DT) de Barro Preto, o homem manteve Valdenice em cárcere privado e, após uma briga motivada por ciúme, decidiu enterrá-la viva.

De acordo com a irmã da vítima, que preferiu não se identificar, a mulher desapareceu depois que saiu para passar uma semana com o namorado. O agressor confessou ter cometido o crime por ciúmes e decidiu “castigar” a namorada porque supostamente ela queria ficar com outro homem.

Ele admitiu que a amarrou e cavou a cova, com cerca de três palmos, e que sabia que ela estava viva quando foi enterrada.

Em depoimento, ele declarou ter empurrado a mulher durante uma discussão por conta de ciúmes. Após a agressão, a vítima teria caído e batido a cabeça no chão, ficando desacordada por alguns minutos. O homem então achou que a companheira estava morta, e conseguiu reanimá-la. Depois, a amarrou e enterrou em uma cova rasa.

À polícia, o agressor confessou o crime e apontou o local onde deixou a companheira. As buscas pela mulher duraram horas na mata fechada. Ele foi preso por cárcere privado. A vítima está em casa, na companhia da família, segundo o Metrópoles.