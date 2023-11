Bombeiros, PM e Prefeitura registram estragos em Fernandópolis

Unidades do Corpo de Bombeiros foram acionados para corte e remoção de galhos em várias partes da cidade de Fernandópolis, depois de um temporal registrado na tarde desta sexta-feira, dia 3.

Além de um poste e cabo que caiu sobre uma avenida no centro de Fernandópolis. Uma árvore caiu sobre a marginal Luiz Brambati no bairro Boa Vista, dificultando a passagem de veículos. Os bombeiros foram acionados e realizaram o corte.

Já no bairro Jardim Ipanema uma árvore Farinha Seca caiu sobre a rede de energia elétrica, provocando o rompimento de cabos. A Elektro também foi acionada para evitar acidentes.

No bairro Parque das Nações, outro cabo de energia elétrica acabou rompendo com a ação da chuva e a via teve que ser interditada pela Polícia Militar que aguarda no local a chegada da Elektro.

No bairro Jardim Ubirajara, a ação do vento danificou o letreiro de uma padaria, sendo o local interditado pela Secretaria Municipal de Trânsito e pela Polícia Militar, já que há iminência de queda. Parte da Avenida Duque de Caxias foi interditada.

Parte de uma árvore também caiu sobre a Avenida da Saudade ao lado do Cemitério da Consolação no sentido centro/bairro, dificultando a passagem de veículos.

A Defesa Civil Municipal informou que vários galhos ficaram espalhados por várias ruas de Fernandópolis em decorrência do temporal.

A Secretaria de Trânsito auxiliam as autoridades com a interdição de via para evitar novos acidentes Região Noroeste