Gestante em tratamento contra o câncer toca o sino da remissão no Hospital de Base e é surpreendida com ingressos para show

Nesta quinta-feira, dia 28 de março, a paciente Sirlene de Freitas Vilela, de 43 anos, grávida de 32 semanas, recebeu dois presentes que a emocionaram: a possibilidade de tocar o sino da remissão e o par de ingressos do camarote para o rodeio Rio Preto Country Bulls.

Sirlene faz tratamento no Hospital de Base (HB) contra um adenocarcinoma (tumor de colo de útero). Ela foi surpreendida com a visita do organizador do evento, Paulo Emílio Marques, que a presenteou com os ingressos para a Quarta Solidária, dia beneficente do rodeio, cuja renda é destinada ao HB. A ação divulgará atrações do evento deste ano.

A oncologista clínica do HB Onco que acompanhou a paciente desde o início, Dra. Camila Ferrari, falou sobre o estado atual dela. “Acompanho a Sirlene desde o início do diagnóstico quando ela descobriu na 23ª semana de gestação o câncer de colo de útero avançado. Fico muito feliz e satisfeita de ter acompanhado ela por todo esse período e ver que ela está muito bem e a nenê pronta para nascer o mês que vem”.

A Dra. Camila ressaltou ainda a importância do diagnóstico e tratamento precoce contra esse câncer. “Sabemos que receber um diagnóstico de câncer é sempre muito difícil e a doença traz muitos estigmas. Por isso, quero chamar a atenção para conscientizar a população para a vacinação quadrivalente contra o HPV aprovada pelo SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos, imprescindível para que a gente consiga erradicar o câncer de colo de útero no Brasil”, disse.

“Fico muito feliz por ter ganhado esses presentes. De início para mim foi um baque descobrir a gestação e receber o diagnóstico de câncer, mas sei que Deus já me deu forças para passar por esse tratamento. A equipe da quimioterapia me recebeu com muito carinho, amor, todas muito delicadas e amorosas. Sou muito grata por todo carinho e por esses anjos que Deus coloca no nosso caminho”, agradeceu Sirlene.

O organizador do Country Bulls Paulo Emílio Marques falou da relevância do Hospital de Base a o lado solidário sempre presente nas edições do rodeio. “A festa sempre teve essa parte social ajudando diversas instituições e foi um pedido para que olhasse mais para as que temos em nossa cidade, como o HB. Olhando a fundo vemos o atendimento do HB em pacientes de cidades da região e até de outros estados. Fico muito feliz do Country Bulls ter esse lado social e poder fazer o primeiro dia de evento com a Quarta Solidária em prol do hospital”, afirmou.

“Em mais um ano o Paulo Emílio nos privilegia com a parceria da Quarta Solidária em prol do HB. Graças a esse ato imenso de solidariedade conseguimos levar uma medicina de excelência para todos os Rio-pretenses e pacientes da região atendidas em nosso hospital. O rodeio Country Bulls é a maior festa da região e marca registrada da cidade. Para nós é um grande prazer termos essa união em mais um ano”, afirmou Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do HB.